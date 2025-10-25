25.10.2025
Смотреть онлайн Нао Хибино - Тхасапорн Накло 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — WTA Ченнай: Нао Хибино — Тхасапорн Накло, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:50 по московскому времени и пройдет на корте COURT 1.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: COURT 1
WTA Ченнай
Отменен
(-:-)
(-:-)
- : -
25 октября 2025
Комментарии к матчу