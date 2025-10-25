Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Нао Хибино - Тхасапорн Накло 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияWTA Ченнай: Нао ХибиноТхасапорн Накло, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:50 по московскому времени и пройдет на корте COURT 1.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: COURT 1
WTA Ченнай
Нао Хибино
Отменен
(-:-)
- : -
25 октября 2025
Тхасапорн Накло
Игры Квалификационный Раунд 1
25.10
Япония Хироко Кувата Таиланд Тхасапорн Накло
0
2
1
6
4
6
Завершен
25.10
Япония Нао Хибино Таиланд Тхасапорн Накло
-
-
Отменен
25.10
Россия Амина Аншба Индия Вайшнави Адкар
0
2
5
7
2
6
Завершен
25.10
Австралия Арина Родионова Индия Diya Ramesh Ramesh
2
0
6
0
6
1
Завершен
25.10
Япония Маи Хонтама Индия Вайшнави Адкар
-
-
Отменен
25.10
Нидерланды Арианн Хартоно Россия Софья Лансере
2
0
6
4
6
1
Завершен
25.10
Индия Анкита Райна Япония Мей Ямагучи
0
2
1
6
3
6
Завершен
