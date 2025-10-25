25.10.2025
Смотреть онлайн Lacides/Nhavene - Bracks/Gadecki 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Norman MD: Lacides/Nhavene — Bracks/Gadecki . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:02 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Norman MD
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lacides/Nhavene - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Bracks/Gadecki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Bracks/Gadecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Lacides/Nhavene - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Lacides/Nhavene - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Bracks/Gadecki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Lacides/Nhavene - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Lacides/Nhavene - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Lacides/Nhavene - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Bracks/Gadecki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Lacides/Nhavene - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Lacides/Nhavene - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Lacides/Nhavene - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Bracks/Gadecki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Lacides/Nhavene - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Bracks/Gadecki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Lacides/Nhavene - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Lacides/Nhavene - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
3
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
84%
69%
Реализация брейк - пойнтов
43%
11%
