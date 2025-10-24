24.10.2025
Смотреть онлайн Джордан Томпсон - Матс Розенкранц 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sioux Falls: Джордан Томпсон — Матс Розенкранц, 1/4 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Stadium 1
Challenger Sioux Falls
Отказ
(Победитель: Матс Розенкранц)
- : -
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джордан Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Матс Розенкранц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Джордан Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Матс Розенкранц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Матс Розенкранц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры
