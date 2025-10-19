19.10.2025
Смотреть онлайн Райан Аугусто Дос Сантос - Матеус Алвес 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe: Райан Аугусто Дос Сантос — Матеус Алвес, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 1.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Quadra 1
Challenger Costa do Sauipe
Завершен
(2:6, 1:6)
(2:6, 1:6)
0 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ryan A D Santos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ryan A D Santos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ryan A D Santos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Матеус Алвес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
48%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу