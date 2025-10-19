Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Райан Аугусто Дос Сантос - Матеус Алвес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe: Райан Аугусто Дос СантосМатеус Алвес, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 1.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Quadra 1
Challenger Costa do Sauipe
Райан Аугусто Дос Сантос
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
19 октября 2025
Матеус Алвес
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ryan A D Santos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ryan A D Santos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Матеус Алвес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ryan A D Santos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Матеус Алвес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
48%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Игры Квалификационный Раунд 1
20.10
Бразилия Victor A De Castro Rocha Мексика Хуан Алехандро Эрнандез Серрано
0
2
2
6
3
6
Завершен
19.10
Бразилия Райан Аугусто Дос Сантос Бразилия Матеус Алвес
0
2
2
6
1
6
Завершен
19.10
Перу Хуан Пабло Варийас Румыния Себастьян Гима
0
2
4
6
2
6
Завершен
19.10
Аргентина Николас Кикер Бразилия Эдуардо Рибейро
2
1
6
1
3
6
7
5
Завершен
19.10
Боливия Муркель Дельян Бразилия Игор Хименес
1
2
6
2
4
6
4
6
Завершен
19.10
Аргентина Диас Факундо Акоста Колумбия Miguel Tobon
0
0
0
0
Отменен
19.10
Аргентина Андрэ Колларини Бразилия Орландо Луж
2
0
6
1
7
6
Завершен
19.10
Бразилия Vitor Machado De Melo Cunha США Бруно Кузухара
0
2
4
6
6
7
Завершен
19.10
Бразилия Пауло Андре Сараива Дос Сантос Аргентина Гонсало Вильянуэва
0
2
5
7
2
6
Завершен
