20.08.2025
Смотреть онлайн Кейд Биррелл - Алексей Штенгелов 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast: Кейд Биррелл — Алексей Штенгелов . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:28 по московскому времени и пройдет на корте Queens Park - Court 3.
МСК, Корт: Queens Park - Court 3
UTR Pro Gold Coast
Прерванный
(6:4, 1:0)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алексей Штенгелов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Кейд Биррелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Кейд Биррелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кейд Биррелл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Кейд Биррелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Кейд Биррелл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алексей Штенгелов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Кейд Биррелл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кейд Биррелл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
62%
59%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
Комментарии к матчу