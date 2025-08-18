18.08.2025
Смотреть онлайн Банг Шуо Инь - Тайлер Мерсье 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Банг Шуо Инь — Тайлер Мерсье . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Taipei
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тайлер Мерсье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Банг Шуо Инь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Банг Шуо Инь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Тайлер Мерсье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Банг Шуо Инь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Банг Шуо Инь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Тайлер Мерсье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Тайлер Мерсье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Тайлер Мерсье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Банг Шуо Инь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Тайлер Мерсье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Банг Шуо Инь - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
71%
46%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
