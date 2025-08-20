20.08.2025
Смотреть онлайн Элиция Ким - Susannah Su 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast Women: Элиция Ким — Susannah Su . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:06 по московскому времени и пройдет на корте Queens Park - Court 8.
МСК, Корт: Queens Park - Court 8
UTR Pro Gold Coast Women
Прерванный
(3:6, 0:1)
(3:6, 0:1)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Susannah Su - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Элиция Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Susannah Su - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Элиция Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Susannah Su - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Элиция Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Susannah Su - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Susannah Su - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Susannah Su - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Susannah Su - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
55%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
29%
Комментарии к матчу