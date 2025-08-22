22.08.2025
Смотреть онлайн Vishal Prakash - Такэто Такамисава 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Vishal Prakash — Такэто Такамисава . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 01.
МСК, Корт: KPI Park - Court 01
UTR Pro Yokohama
Неявка команды
(Победитель: Такэто Такамисава)
- : -
22 августа 2025
Комментарии к матчу