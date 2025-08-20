Смотреть онлайн Таийо Хирано - Kotaro Mochizuki 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Таийо Хирано — Kotaro Mochizuki . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 08:20 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 01.