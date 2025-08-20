20.08.2025
Смотреть онлайн Таийо Хирано - Kotaro Mochizuki 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Таийо Хирано — Kotaro Mochizuki . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 08:20 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 01.
МСК, Корт: KPI Park - Court 01
UTR Pro Yokohama
Неявка команды
(Победитель: Kotaro Mochizuki)
(Победитель: Kotaro Mochizuki)
- : -
20 августа 2025
История последних встреч
Таийо Хирано
Kotaro Mochizuki
0 побед
1 победа
0%
100%
28.11.2025
Kotaro Mochizuki
2:0
Таийо Хирано
Комментарии к матчу