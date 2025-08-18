18.08.2025
Смотреть онлайн Helena Guan - Бриджит Михулка 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast Women: Helena Guan — Бриджит Михулка . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на корте Queens Park - Court 6.
МСК, Корт: Queens Park - Court 6
UTR Pro Gold Coast Women
Неявка команды
(Победитель: Бриджит Михулка)
- : -
18 августа 2025
Комментарии к матчу