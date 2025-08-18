18.08.2025
Смотреть онлайн Stefan Harangozo - Finn Willman 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Gold Coast: Stefan Harangozo — Finn Willman . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:50 по московскому времени и пройдет на корте Queens Park - Court 1.
МСК, Корт: Queens Park - Court 1
UTR Pro Gold Coast
Отказ
(Победитель: Stefan Harangozo)
1 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Stefan Harangozo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Stefan Harangozo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Finn Willman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Stefan Harangozo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Finn Willman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Stefan Harangozo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
46%
25%
Реализация брейк - пойнтов
60%
40%
