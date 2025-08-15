15.08.2025
Смотреть онлайн Estevez/Otegui - Burnett/Dean 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Pirot MD: Estevez/Otegui — Burnett/Dean . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:32 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Pirot MD
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Burnett/Dean - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Estevez/Otegui - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Estevez/Otegui - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Burnett/Dean - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Estevez/Otegui - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Burnett/Dean - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Estevez/Otegui - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Burnett/Dean - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Burnett/Dean - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Burnett/Dean - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Burnett/Dean - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Estevez/Otegui - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Burnett/Dean - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Estevez/Otegui - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Burnett/Dean - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Estevez/Otegui - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Burnett/Dean - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Estevez/Otegui - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Burnett/Dean - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Estevez/Otegui - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Burnett/Dean - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Estevez/Otegui - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
60%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
44%
Комментарии к матчу