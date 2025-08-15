15.08.2025
Смотреть онлайн Нерман Фатик - Зденек Колар 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Нерман Фатик — Зденек Колар, 1/2 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
Challenger Sofia
Отказ
(Победитель: Зденек Колар)
(Победитель: Зденек Колар)
0 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Зденек Колар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
44%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
38%
Комментарии к матчу