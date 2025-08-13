13.08.2025
Смотреть онлайн Chikaraishi/Tse - Bhasin/Chilakalapudi 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore WD: Chikaraishi/Tse — Bhasin/Chilakalapudi . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore WD
Завершен
(6:2, 5:7, 1:0)
(6:2, 5:7, 1:0)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chikaraishi/Tse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Bhasin/Chilakalapudi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Chikaraishi/Tse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Bhasin/Chilakalapudi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Chikaraishi/Tse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Chikaraishi/Tse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Chikaraishi/Tse - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Chikaraishi/Tse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Chikaraishi/Tse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Bhasin/Chilakalapudi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Chikaraishi/Tse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Chikaraishi/Tse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Bhasin/Chilakalapudi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Bhasin/Chilakalapudi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Bhasin/Chilakalapudi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Chikaraishi/Tse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Chikaraishi/Tse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Bhasin/Chilakalapudi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Bhasin/Chilakalapudi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Bhasin/Chilakalapudi - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
59%
53%
Реализация брейк - пойнтов
40%
60%
Комментарии к матчу