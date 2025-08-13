13.08.2025
Смотреть онлайн Birrell/Ryan Ziegann - Shiraishi/Yamanaka 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane MD: Birrell/Ryan Ziegann — Shiraishi/Yamanaka . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane MD
Завершен
(4:6, 2:6)
(4:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Birrell/Ryan Ziegann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Birrell/Ryan Ziegann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Shiraishi/Yamanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Shiraishi/Yamanaka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Shiraishi/Yamanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Shiraishi/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Birrell/Ryan Ziegann - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Shiraishi/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Birrell/Ryan Ziegann - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Shiraishi/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Birrell/Ryan Ziegann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Shiraishi/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Shiraishi/Yamanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Shiraishi/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Birrell/Ryan Ziegann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Shiraishi/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Shiraishi/Yamanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Shiraishi/Yamanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
69%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
57%
Комментарии к матчу