08.08.2025
Смотреть онлайн Henry Jefferson - Elias Shokry 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Athens: Henry Jefferson — Elias Shokry . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени и пройдет на корте Dan Magill Tennis Complex - Court 01.
МСК, Корт: Dan Magill Tennis Complex - Court 01
UTR Pro Athens
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Henry Jefferson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Henry Jefferson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Henry Jefferson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Henry Jefferson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Henry Jefferson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Henry Jefferson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Henry Jefferson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Elias Shokry - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Henry Jefferson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Henry Jefferson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Elias Shokry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Henry Jefferson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Henry Jefferson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Henry Jefferson - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
12
4
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
71%
70%
Реализация брейк - пойнтов
25%
0%
Комментарии к матчу