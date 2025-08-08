08.08.2025
Смотреть онлайн Шарлотта Кемпенаерс-Поч - Мун Чон 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Шарлотта Кемпенаерс-Поч — Мун Чон . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
79%
37%
Реализация брейк - пойнтов
55%
100%
Комментарии к матчу