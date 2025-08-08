08.08.2025
Смотреть онлайн Хикару Сираиси - Энцо Агуярд 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Хикару Сираиси — Энцо Агуярд . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(1:6, 7:6, 6:3)
2 : 1
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Энцо Агуярд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Энцо Агуярд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Энцо Агуярд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Энцо Агуярд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Энцо Агуярд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Энцо Агуярд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
7
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
62%
65%
Реализация брейк - пойнтов
44%
40%
Комментарии к матчу