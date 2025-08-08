08.08.2025
Смотреть онлайн Эллисон Айзекс - Zehra Suko 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boise Women: Эллисон Айзекс — Zehra Suko . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:50 по московскому времени и пройдет на корте Appleton Tennis Center - Court 2.
МСК, Корт: Appleton Tennis Center - Court 2
UTR Pro Boise Women
Отказ
(Победитель: Эллисон Айзекс)
- : -
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эллисон Айзекс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Эллисон Айзекс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Zehra Suko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Эллисон Айзекс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Эллисон Айзекс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Эллисон Айзекс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Эллисон Айзекс - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
