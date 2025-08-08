08.08.2025
Смотреть онлайн Фелипе Пинзон Морено - Сантьяго Джиамичелле 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Athens: Фелипе Пинзон Морено — Сантьяго Джиамичелле . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени и пройдет на корте Dan Magill Tennis Complex - Court 02.
МСК, Корт: Dan Magill Tennis Complex - Court 02
UTR Pro Athens
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сантьяго Джиамичелле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Сантьяго Джиамичелле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фелипе Пинзон Морено - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сантьяго Джиамичелле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Сантьяго Джиамичелле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Сантьяго Джиамичелле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сантьяго Джиамичелле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Сантьяго Джиамичелле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сантьяго Джиамичелле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Фелипе Пинзон Морено - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Фелипе Пинзон Морено - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сантьяго Джиамичелле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Фелипе Пинзон Морено - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сантьяго Джиамичелле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Сантьяго Джиамичелле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Сантьяго Джиамичелле - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
42%
79%
Реализация брейк - пойнтов
33%
62%
Комментарии к матчу