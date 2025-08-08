08.08.2025
Смотреть онлайн Redd Owen - Oscar Oberoi Jensen 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boise: Redd Owen — Oscar Oberoi Jensen . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени и пройдет на корте Appleton Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Appleton Tennis Center - Court 5
UTR Pro Boise
Отказ
(Победитель: Redd Owen)
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Oscar Oberoi Jensen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Oscar Oberoi Jensen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Redd Owen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Redd Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Redd Owen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Redd Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Redd Owen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Redd Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Redd Owen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Redd Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Redd Owen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Redd Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
