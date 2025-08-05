05.08.2025
Смотреть онлайн Коннор Томсон - Патрик Брэди 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — ITF M25 Roehampton: Коннор Томсон — Патрик Брэди . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roehampton
Завершен
(1:6, 6:7)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Патрик Брэди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Патрик Брэди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Патрик Брэди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Патрик Брэди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Патрик Брэди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Коннор Томсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Патрик Брэди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Коннор Томсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Патрик Брэди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Патрик Брэди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Патрик Брэди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Патрик Брэди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Патрик Брэди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Коннор Томсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Коннор Томсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Патрик Брэди - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
65%
80%
Реализация брейк - пойнтов
25%
33%
