05.08.2025
Смотреть онлайн Луке Симкисс - Tristan Stringer 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — ITF M25 Roehampton: Луке Симкисс — Tristan Stringer . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roehampton
Завершен
(6:3, 3:6, 4:6)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Луке Симкисс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Луке Симкисс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Луке Симкисс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Луке Симкисс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Луке Симкисс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Луке Симкисс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Луке Симкисс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Луке Симкисс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Tristan Stringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Луке Симкисс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Tristan Stringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Tristan Stringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Tristan Stringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Луке Симкисс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Луке Симкисс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Луке Симкисс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Tristan Stringer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Луке Симкисс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Tristan Stringer - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
56%
63%
Реализация брейк - пойнтов
40%
42%
