05.08.2025
Смотреть онлайн Оливер Тарвет - Раул Дхокия 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — ITF M25 Roehampton: Оливер Тарвет — Раул Дхокия . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roehampton
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оливер Тарвет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Оливер Тарвет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Оливер Тарвет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Оливер Тарвет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Оливер Тарвет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Оливер Тарвет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Раул Дхокия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Оливер Тарвет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Оливер Тарвет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Оливер Тарвет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Оливер Тарвет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Оливер Тарвет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Оливер Тарвет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
83%
47%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу