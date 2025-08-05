05.08.2025
Смотреть онлайн Lansere/Reyngold - Kuczer/Senic 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Kursumlijska Banja WD: Lansere/Reyngold — Kuczer/Senic . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Kursumlijska Banja WD
Завершен
(6:3, 3:6, 1:0)
2 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lansere/Reyngold - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Lansere/Reyngold - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Lansere/Reyngold - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kuczer/Senic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Lansere/Reyngold - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Kuczer/Senic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Lansere/Reyngold - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Kuczer/Senic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Lansere/Reyngold - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Kuczer/Senic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kuczer/Senic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Lansere/Reyngold - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Kuczer/Senic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Lansere/Reyngold - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Kuczer/Senic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Kuczer/Senic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Lansere/Reyngold - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Kuczer/Senic - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
71%
55%
Реализация брейк - пойнтов
43%
43%
