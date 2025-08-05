05.08.2025
Смотреть онлайн Амандин Монно - Габриэла Це 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Koksijde: Амандин Монно — Габриэла Це . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Koksijde
Завершен
(3:6, 3:6)
(3:6, 3:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Габриэла Це - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Габриэла Це - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Габриэла Це - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Амандин Монно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Габриэла Це - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Амандин Монно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Габриэла Це - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Габриэла Це - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Габриэла Це - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Габриэла Це - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Габриэла Це - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Амандин Монно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Габриэла Це - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Габриэла Це - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Габриэла Це - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
56%
61%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
Комментарии к матчу