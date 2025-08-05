05.08.2025
Смотреть онлайн Рафаел Сегадо Эстеве - Джулио Цезар Поррас 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tauste: Рафаел Сегадо Эстеве — Джулио Цезар Поррас . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Tauste
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рафаел Сегадо Эстеве - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Рафаел Сегадо Эстеве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Рафаел Сегадо Эстеве - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Джулио Цезар Поррас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джулио Цезар Поррас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Джулио Цезар Поррас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Рафаел Сегадо Эстеве - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Джулио Цезар Поррас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Рафаел Сегадо Эстеве - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Рафаел Сегадо Эстеве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Рафаел Сегадо Эстеве - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Рафаел Сегадо Эстеве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Рафаел Сегадо Эстеве - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джулио Цезар Поррас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Рафаел Сегадо Эстеве - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Джулио Цезар Поррас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Рафаел Сегадо Эстеве - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Джулио Цезар Поррас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Джулио Цезар Поррас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Рафаел Сегадо Эстеве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
79%
59%
Реализация брейк - пойнтов
44%
100%
