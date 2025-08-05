05.08.2025
Смотреть онлайн Габриэль Матушевский - Mattia Nannelli 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Габриэль Матушевский — Mattia Nannelli . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Габриэль Матушевский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Габриэль Матушевский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Mattia Nannelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Mattia Nannelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Mattia Nannelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Габриэль Матушевский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Mattia Nannelli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Габриэль Матушевский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Mattia Nannelli - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Mattia Nannelli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Mattia Nannelli - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
67%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
29%
Комментарии к матчу