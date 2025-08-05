05.08.2025
Смотреть онлайн Густаф Стрём - Valentin Guadagno 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Густаф Стрём — Valentin Guadagno . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Густаф Стрём - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Густаф Стрём - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Густаф Стрём - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Valentin Guadagno - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Густаф Стрём - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Густаф Стрём - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Valentin Guadagno - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Густаф Стрём - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Густаф Стрём - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Густаф Стрём - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Valentin Guadagno - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Густаф Стрём - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Густаф Стрём - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Густаф Стрём - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Valentin Guadagno - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Густаф Стрём - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
68%
46%
Реализация брейк - пойнтов
83%
33%
