05.08.2025
Смотреть онлайн Kurniawan/A Salim - Erel/Singh 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali MD: Kurniawan/A Salim — Erel/Singh . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali MD
Завершен
(1:3)
(1:3)
0 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Erel/Singh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Kurniawan/A Salim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Erel/Singh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Erel/Singh - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
33%
33%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу