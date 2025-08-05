05.08.2025
Смотреть онлайн Вендула Вальдманнова - Андреа Лазаро Гарсия 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Ourense: Вендула Вальдманнова — Андреа Лазаро Гарсия . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:36 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Ourense
Завершен
(6:4, 5:7, 6:2)
2 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Вендула Вальдманнова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Вендула Вальдманнова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Вендула Вальдманнова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Вендула Вальдманнова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Вендула Вальдманнова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Вендула Вальдманнова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Вендула Вальдманнова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Вендула Вальдманнова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Вендула Вальдманнова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Вендула Вальдманнова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Вендула Вальдманнова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Вендула Вальдманнова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Вендула Вальдманнова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Вендула Вальдманнова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Вендула Вальдманнова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Вендула Вальдманнова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Вендула Вальдманнова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
4
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
66%
65%
Реализация брейк - пойнтов
47%
83%
Комментарии к матчу