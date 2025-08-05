05.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Yujin Kim — Sophie Ashley Chua . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 05:31 по московскому времени .
ITF W15 Singapore
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Sophie Ashley Chua - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Yujin Kim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Sophie Ashley Chua - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Sophie Ashley Chua - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
8
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
72%
47%
Реализация брейк - пойнтов
71%
25%
