05.08.2025
Смотреть онлайн Eva M Desvignes - Нана Кавагиши 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Eva M Desvignes — Нана Кавагиши . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore
Завершен
(3:6, 1:6)
(3:6, 1:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eva M Desvignes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Eva M Desvignes - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Eva M Desvignes - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Eva M Desvignes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Нана Кавагиши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Нана Кавагиши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
48%
66%
Реализация брейк - пойнтов
20%
43%
Комментарии к матчу