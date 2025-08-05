05.08.2025
Смотреть онлайн Алексей Алещев - Виталий Зацепин 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Astana: Алексей Алещев — Виталий Зацепин . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Astana
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Виталий Зацепин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алексей Алещев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Виталий Зацепин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Виталий Зацепин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Алексей Алещев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Виталий Зацепин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Виталий Зацепин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
73%
63%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
