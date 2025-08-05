05.08.2025
Смотреть онлайн O'Connell/Ryan Ziegann - Jovic/Kose 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane MD: O'Connell/Ryan Ziegann — Jovic/Kose . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane MD
Завершен
(6:4, 7:6)
(6:4, 7:6)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - O'Connell/Ryan Ziegann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - O'Connell/Ryan Ziegann - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Jovic/Kose - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - O'Connell/Ryan Ziegann - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jovic/Kose - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - O'Connell/Ryan Ziegann - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Jovic/Kose - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - O'Connell/Ryan Ziegann - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Jovic/Kose - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - O'Connell/Ryan Ziegann - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jovic/Kose - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - O'Connell/Ryan Ziegann - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jovic/Kose - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - O'Connell/Ryan Ziegann - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Jovic/Kose - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - O'Connell/Ryan Ziegann - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - O'Connell/Ryan Ziegann - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - O'Connell/Ryan Ziegann - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Jovic/Kose - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Jovic/Kose - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Jovic/Kose - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - O'Connell/Ryan Ziegann - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
75%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу