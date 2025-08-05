05.08.2025
Смотреть онлайн Charlton/Sinclair - Adam-Gedge/Jones 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane MD: Charlton/Sinclair — Adam-Gedge/Jones . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane MD
Завершен
(6:1, 7:6)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Charlton/Sinclair - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Charlton/Sinclair - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Charlton/Sinclair - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Charlton/Sinclair - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Adam-Gedge/Jones - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Charlton/Sinclair - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Charlton/Sinclair - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Charlton/Sinclair - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Adam-Gedge/Jones - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Charlton/Sinclair - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Adam-Gedge/Jones - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Charlton/Sinclair - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Charlton/Sinclair - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Adam-Gedge/Jones - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Adam-Gedge/Jones - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Charlton/Sinclair - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Adam-Gedge/Jones - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Charlton/Sinclair - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Adam-Gedge/Jones - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
70%
57%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
