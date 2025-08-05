05.08.2025
Смотреть онлайн Шахид Алам - Рику Такахата 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Шахид Алам — Рику Такахата . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рику Такахата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Шахид Алам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Рику Такахата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Шахид Алам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Рику Такахата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Шахид Алам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Шахид Алам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Шахид Алам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Рику Такахата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Рику Такахата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Шахид Алам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Рику Такахата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
60%
81%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу