05.08.2025
Mugelli/Zhu - Malik/Warik 05.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali MD: Mugelli/Zhu — Malik/Warik . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali MD
Завершен
(4:6, 6:4, 1:0)
2 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Malik/Warik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Mugelli/Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Malik/Warik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Malik/Warik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Mugelli/Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Malik/Warik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Mugelli/Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Malik/Warik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Mugelli/Zhu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Malik/Warik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Mugelli/Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Mugelli/Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Mugelli/Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Mugelli/Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Malik/Warik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Malik/Warik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Mugelli/Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Malik/Warik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Malik/Warik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Mugelli/Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
68%
58%
Реализация брейк - пойнтов
67%
57%
