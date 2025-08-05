05.08.2025
Смотреть онлайн Isomura/Takahashi - Trismuwantara/Wibowo 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali MD: Isomura/Takahashi — Trismuwantara/Wibowo . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali MD
Завершен
(6:0, 3:6, 1:0)
2 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Isomura/Takahashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Isomura/Takahashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Isomura/Takahashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Isomura/Takahashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Isomura/Takahashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Isomura/Takahashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Trismuwantara/Wibowo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Isomura/Takahashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Isomura/Takahashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Trismuwantara/Wibowo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Trismuwantara/Wibowo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Isomura/Takahashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Trismuwantara/Wibowo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Trismuwantara/Wibowo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Trismuwantara/Wibowo - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
58%
57%
Реализация брейк - пойнтов
80%
67%
Комментарии к матчу