05.08.2025
Смотреть онлайн Sam Baldwin - Джек Брюс-Смит 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Sam Baldwin — Джек Брюс-Смит . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джек Брюс-Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Sam Baldwin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Sam Baldwin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джек Брюс-Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джек Брюс-Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Sam Baldwin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джек Брюс-Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Sam Baldwin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
9
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
66%
92%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
Комментарии к матчу