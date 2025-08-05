Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Sam Baldwin - Джек Брюс-Смит 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Sam BaldwinДжек Брюс-Смит . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Brisbane
Sam Baldwin
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Джек Брюс-Смит
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джек Брюс-Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Sam Baldwin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Sam Baldwin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джек Брюс-Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джек Брюс-Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Sam Baldwin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джек Брюс-Смит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Sam Baldwin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джек Брюс-Смит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
1
9
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
66%
92%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Удинезе Удинезе
Рома Рома
2 Февраля
22:45
Майорка Майорка
Севилья Севилья
2 Февраля
23:00
Сандерленд Сандерленд
Бернли Бернли
2 Февраля
23:00
Нью-Орлеан Пеликанс Нью-Орлеан Пеликанс
Шарлотт Хорнетс Шарлотт Хорнетс
2 Февраля
23:00
ФМП Белград ФМП Белград
Борац Борац
2 Февраля
21:00
Слепск Сувалки Слепск Сувалки
Купрум Купрум
2 Февраля
22:00
FURIA FURIA
Natus Vincere Natus Vincere
2 Февраля
21:00
АВС АВС
Брага Брага
2 Февраля
21:45
Каса Пиа Каса Пиа
ФК Порту ФК Порту
2 Февраля
23:45
Team Vitality Team Vitality
G2 Esports G2 Esports
2 Февраля
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA