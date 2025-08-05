05.08.2025
Смотреть онлайн Никита Волонски - Ymerali Ibraimi 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Никита Волонски — Ymerali Ibraimi . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ymerali Ibraimi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Никита Волонски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ymerali Ibraimi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ymerali Ibraimi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ymerali Ibraimi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ymerali Ibraimi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ymerali Ibraimi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Никита Волонски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ymerali Ibraimi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ymerali Ibraimi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ymerali Ibraimi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Ymerali Ibraimi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
87%
76%
Реализация брейк - пойнтов
18%
100%
Комментарии к матчу