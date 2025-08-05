05.08.2025
Смотреть онлайн Taylor/Thompson - Lozitskaya/Munroe 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads WD: Taylor/Thompson — Lozitskaya/Munroe . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads WD
Завершен
(6:0, 6:2)
(6:0, 6:2)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Taylor/Thompson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Taylor/Thompson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Taylor/Thompson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Taylor/Thompson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Taylor/Thompson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Taylor/Thompson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Taylor/Thompson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Taylor/Thompson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Taylor/Thompson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Lozitskaya/Munroe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Taylor/Thompson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Lozitskaya/Munroe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Taylor/Thompson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Taylor/Thompson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
92%
43%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
Комментарии к матчу