05.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Габриелла Фик Да Сильва — Шарлотта Кемпенаерс-Поч . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(0:6, 4:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Габриелла Фик Да Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Габриелла Фик Да Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Шарлотта Кемпенаерс-Поч - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
52%
73%
Реализация брейк - пойнтов
50%
45%
