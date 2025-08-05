05.08.2025
Смотреть онлайн Philip Sekulic - Атарва Шарма 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali: Philip Sekulic — Атарва Шарма . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Атарва Шарма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Атарва Шарма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Philip Sekulic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Philip Sekulic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Philip Sekulic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Philip Sekulic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Philip Sekulic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Атарва Шарма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Philip Sekulic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Атарва Шарма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Philip Sekulic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Атарва Шарма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Philip Sekulic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Philip Sekulic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Philip Sekulic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Philip Sekulic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Philip Sekulic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Philip Sekulic
Атарва Шарма
1 победа
0 побед
100%
0%
12.08.2025
Philip Sekulic
2:0
Атарва Шарма
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
80%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу