05.08.2025
Смотреть онлайн Choo/Desvignes - Arakawa/Kawaguchi 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore WD: Choo/Desvignes — Arakawa/Kawaguchi . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore WD
Завершен
(1:6, 0:6)
(1:6, 0:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Arakawa/Kawaguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Arakawa/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Arakawa/Kawaguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Choo/Desvignes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Arakawa/Kawaguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Arakawa/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Arakawa/Kawaguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Arakawa/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Arakawa/Kawaguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Arakawa/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Arakawa/Kawaguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Arakawa/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Arakawa/Kawaguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
36%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
78%
Комментарии к матчу