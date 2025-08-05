Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Hosoki/Sato - Arakawa/Nagata 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore WD: Hosoki/SatoArakawa/Nagata . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Singapore WD
Hosoki/Sato
Завершен
(6:2, 4:6, 0:1)
1 : 2
05 августа 2025
Arakawa/Nagata
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hosoki/Sato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Hosoki/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Hosoki/Sato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Arakawa/Nagata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Hosoki/Sato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Arakawa/Nagata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Hosoki/Sato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Hosoki/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Arakawa/Nagata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Arakawa/Nagata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Hosoki/Sato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Arakawa/Nagata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Hosoki/Sato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Arakawa/Nagata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Arakawa/Nagata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Hosoki/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Hosoki/Sato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Arakawa/Nagata - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
4
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
66%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Арсенал Арсенал
Челси Челси
3 Февраля
23:00
Болонья Болонья
Милан Милан
3 Февраля
22:45
Марсель Марсель
Ренн Ренн
3 Февраля
23:10
Альбасете Альбасете
Барселона Барселона
3 Февраля
23:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
3 Февраля
22:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Партизан Партизан
3 Февраля
22:05
Милан Милан
Баскония Баскония
3 Февраля
22:30
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Санкт-Паули Санкт-Паули
3 Февраля
22:45
Барселона Барселона
Фенербахче Фенербахче
3 Февраля
22:30
Панатинаикос Панатинаикос
Реал Мадрид Реал Мадрид
3 Февраля
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA