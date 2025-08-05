05.08.2025
Смотреть онлайн Hosoki/Sato - Arakawa/Nagata 05.08.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore WD: Hosoki/Sato — Arakawa/Nagata . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore WD
Завершен
(6:2, 4:6, 0:1)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hosoki/Sato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Hosoki/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Hosoki/Sato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Arakawa/Nagata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Hosoki/Sato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Arakawa/Nagata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Hosoki/Sato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Hosoki/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Arakawa/Nagata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Arakawa/Nagata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Hosoki/Sato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Arakawa/Nagata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Hosoki/Sato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Arakawa/Nagata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Arakawa/Nagata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Hosoki/Sato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Hosoki/Sato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Arakawa/Nagata - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
66%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
