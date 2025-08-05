05.08.2025
Смотреть онлайн Лиэль Ротенштайнер - Рената Ямрихова 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Amstetten: Лиэль Ротенштайнер — Рената Ямрихова . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Amstetten
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Liel M Rothensteiner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Рената Ямрихова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Рената Ямрихова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Liel M Rothensteiner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Рената Ямрихова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Liel M Rothensteiner - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Рената Ямрихова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Liel M Rothensteiner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Рената Ямрихова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Рената Ямрихова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
44%
81%
Реализация брейк - пойнтов
100%
83%
Комментарии к матчу