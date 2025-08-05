05.08.2025
Смотреть онлайн Тамара Корпатч - Илинка Д Амарией 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Amstetten: Тамара Корпатч — Илинка Д Амарией . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
ITF W75 Amstetten
Завершен
(1:6, 6:2, 6:4)
2 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Тамара Корпатч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Тамара Корпатч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Илинка Д Амарией - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Илинка Д Амарией - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Тамара Корпатч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
69%
56%
Реализация брейк - пойнтов
40%
44%
Комментарии к матчу