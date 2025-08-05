05.08.2025
Смотреть онлайн Xavi Palomar - Марио G Fernandez 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tauste: Xavi Palomar — Марио G Fernandez . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Tauste
Завершен
(5:7, 1:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Xavi Palomar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Марио G Fernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Xavi Palomar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Марио G Fernandez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Xavi Palomar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Xavi Palomar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Xavi Palomar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Марио G Fernandez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Марио G Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Марио G Fernandez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Марио G Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Марио G Fernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Марио G Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Xavi Palomar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Марио G Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Марио G Fernandez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Марио G Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Марио G Fernandez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Марио G Fernandez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
60%
75%
Реализация брейк - пойнтов
40%
67%
Комментарии к матчу