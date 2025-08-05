05.08.2025
Смотреть онлайн Александр Зверев - Алексей Попырин 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто: Александр Зверев — Алексей Попырин, 1/4 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Centre Court
ATP Торонто
Завершен
(6:7, 6:4, 6:3)
2 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алексей Попырин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алексей Попырин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алексей Попырин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Алексей Попырин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Алексей Попырин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Алексей Попырин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Алексей Попырин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Алексей Попырин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Алексей Попырин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Алексей Попырин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Алексей Попырин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Алексей Попырин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Алексей Попырин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
12
11
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
81%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
